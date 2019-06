Chiaravalle Centrale, “GiovaMenti” sentenzia: “Amministrazione non realista”

“Ci dovremmo stupire per questo ‘improvviso’ stallo sulla Casa della Salute o, ancor di più, per l’aumento della tariffa della spazzatura e, invece, ancora una volta, ci stupisce la reazione indignata di questa Amministrazione, così come ci aveva lasciati perplessi la loro euforia tempo fa”. L’affermazione è del movimento “GiovaMenti” ad avviso del quale “l’Amministrazione Donato non è mai stata realista”.



“Per quanto riguarda l’aumento della tariffazione della spazzatura – sostiene il gruppo – basta andare a rileggere il nostro articolo di dicembre ’18, nel quale ci chiedevamo come facesse il sindaco, con tanto entusiasmo, ad affermare che ci sarebbe stata una diminuzione delle tariffe dal momento che, in quel frangente, non erano ancora state elaborate e chiedevamo che si facesse un approfondimento sul tema, proprio per evitare di ritrovarsi in una nuova emergenza rifiuti. Nessuno ci rispose allora e pochi giorni fa, dopo sei mesi, ecco che il sindaco, cadendo dalle nuvole e fingendo costernazione, comunica che la tariffa è aumentata.

Sulla Casa della Salute – prosegue – abbiamo fatto sempre presente che, a nostro avviso, non c’è mai stata e continua a non esserci, da parte di chi sta ai vertici politici e Asp, la volontà non solo di realizzare la nuova struttura, ma anche soltanto di far funzionare efficientemente quella presente.

Che funzioni bene e i servizi aumentino è opinione solo dei fans dell’Amministrazione Donato e che molto probabilmente non sono utenti della struttura.

Per gli altri è palese che i servizi vengano piano piano spostati verso altre strutture con la complice incapacità di chi amministra e che ultimamente è impegnato ad affidare soltanto onerosi incarichi per le casse comunali.

Inoltre, andando a ritroso, abbiamo notato che ciclicamente l’Amministrazione si focalizza sugli stessi argomenti, probabilmente per spostare l’attenzione dalla cattiva gestione amministrativa, come accade in questi giorni per far passare in secondo piano l’aumento della già onerosa tassa sui rifiuti”.