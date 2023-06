Chiaravalle Centrale, costituita la nuova Pro loco: attribuite le cariche statutarie

Il consiglio direttivo si è riunito per eleggere il presidente della nuova Pro loco di Chiaravalle ed attribuire le altre cariche statutarie. All’unanimità è stata eletta presidente Marinella Rotiroti, già perito per il turismo e laureata in Scienze del turismo presso l’Università della Calabria. Il vicepresidente è Fabio Sollazzo, segretario Giovannina Tino, tesoriere Giorgio Giorla.

La neopresidente, da sempre impegnata nello studio del fenomeno turistico e attiva nella difesa e tutela delle risorse ambientali, nel ringraziare i membri del consiglio direttivo per la fiducia accordata, assicura impegno e piena disponibilità a promuovere nuovi eventi al fine di valorizzare l’intero territorio, con particolare attenzione alle bellezze storico-culturali e paesaggistiche, alle tradizioni ed ai prodotti tipici locali.



Le Pro loco sono soggetti turistici riconosciuti dalla legge. Nello specifico, la Regione Calabria riconosce alle Pro loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e la valorizzazione di tutte le risorse del territorio.

Sarà quindi indispensabile la collaborazione con Amministrazioni locali, enti, associazioni, commercianti e chiunque vorrà dare il proprio supporto.

L’auspicio è che “si registri presto l’adesione di nuovi soci, in particolare tra i più giovani, e che questi possano proporre delle nuove idee utili alla promozione turistica ed a risollevare la città di Chiaravalle sia dal punto di vista socio-culturale, sia da quello economico”.