Chiaravalle Centrale, Cesare Pileggi e Marzia Sanzo si candidano con Donato

Cesare Pileggi e Marzia Sanzo aderiscono ufficialmente al progetto politico “Ripensiamo Chiaravalle”. Ed entrambi saranno candidati nella lista in via di formazione che, alle Comunali d’autunno, rappresenterà la maggioranza uscente alla guida dell’Amministrazione di Chiaravalle Centrale. Sarà sempre l’attuale sindaco, Domenico Donato, a capeggiare l’aggregazione civica.



Lo stesso primo cittadino ha dato notizia dei nuovi ingressi nella “squadra” che punta a riconfermare gli assetti degli ultimi cinque anni alla guida del Palazzo di Città “Un numeroso gruppo di giovani – è scritto in una nota – si è avvicinato al nostro progetto politico, avviando attività di collaborazione già da tempo. Nelle ultime settimane si sono svolti due incontri, finalizzati ad allargare il quadro della maggioranza in vista delle prossime elezioni comunali. Alla presenza del sindaco, Domenico Donato, e dei consiglieri comunali Claudio Foti e Pina Rizzo, è stato delineato un percorso per giungere pronti all’appuntamento con le urne, forti degli importanti risultati raggiunti e con l’obiettivo di dare ulteriore continuità al programma amministrativo in tutti i settori, laddove sono state gettate le solide basi di una programmazione di medio e lungo termine”. “In questo contesto – prosegue il comunicato – Cesare Pileggi e Marzia Sanzo sono stati indicati come nominativi in grado di rappresentare l’impegno delle generazioni più giovani in politica. Il sindaco in prima persona ne prende atto con viva soddisfazione, consapevole del valore aggiunto che Pileggi e Sanzo porteranno alla lista in via di formazione”.