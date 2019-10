Chiaravalle, al via la scuola di teatro del Gruppo folcloristico musico teatrale

Per il secondo anno consecutivo, dopo il successo della precedente edizione, il Gruppo folcloristico musico teatrale “Città di Chiaravalle” organizza una scuola di teatro.

Riconfermato il docente Gregorio Calabretta, per la sua consolidata esperienza, sensibilità e capacità di interagire con i giovanissimi, protagonisti lo scorso anno di uno spettacolo che ha riscosso vivissimo entusiasmo e grande apprezzamento.

I corsi inizieranno giovedì 10 ottobre presso il Teatro “Impero”. Appuntamento alle ore 17, il via alla prima lezione alle 17.30. I ragazzi iscritti sono una quindicina, ma altri si potranno eventualmente iscrivere nell’occasione.

I corsi si svolgeranno da ottobre 2019 ad aprile 2020. Le materie didattiche saranno: recitazione, interpretazione, dizione, lettura espressiva e comunicazione. Materie in grado di stimolare, inoltre, l’attenzione da parte dei giovanissimi e la capacità di ascolto. Componente fondamentale sarà ancora la loro creatività in un’esperienza che vivranno anche in forma ludica.

Per restare aggiornati si può seguire la pagina Facebook “G.f.m.t. Teatro amatoriale popolare di Chiaravalle Centrale”.

Tra i prossimi impegni del Gruppo folcloristico musico teatrale il 27 ottobre prenderà il via il concorso regionale Uilt – Premio “Città di Chiaravalle”. Il programma sarà illustrato prossimamente in un’apposita conferenza stampa.