Chiaravalle, al via il Premio letterario “Liberetà”

Il Coordinamento Donne Spi Cgil di Chiaravalle Centrale, con la preziosa collaborazione dello Spi Cgil e Auser, presenta la seconda edizione del “Premio Liberetà”, che svolgerà dialogando su un tema di estrema rilevanza : “Insieme: unici perché diversi” e vuole condividere una riflessione sulla sempre più attuale situazione in cui la “Diversità” che anziché essere considerata un valore aggiunto per tutti diventa invece elemento discriminante e spesso di emarginazione.



“Lo faremo – spiega la presidente del Coordinamento donne Spi Cgil Giovannina Tina – commentando i lavori letterari (poesie e racconti) pervenuti e grazie ai quali semplici cittadini hanno consegnato le proprie emozioni a parole mai dette o a racconti che sono diventati finanche terapeutici nell’aver voluto esternare sentimenti o disagi vissuti.

Incontreremo le nuove generazioni, dialogheremo con gli studenti che hanno partecipato al concorso a Premi con le loro composizioni ed hanno evidenziato come trascurando l’unicità di una persona, la stessa diventa oggetto di scherno e sfocia in forme di bullismo o generica violenza.

Lo facciamo – conclude – con grande riconoscenza, con Mimmo Lucano che della diversità ne ha fatto una sua ragione di vita e soprattutto ha fatto dell’unicità di ogni essere umano una risorsa per Riace trasmettendo al mondo intero il modello Riace, sinonimo di accoglienza, umanità e soprattutto riconsegnando dignità alle persone.

L’evento si terrà presso l’Imperial Hotel nella giornata del 25 Maggio 2022 dalle ore 10.