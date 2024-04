Che ruolo hanno avuto i meridionali nella lotta di Liberazione? Lunedì, al Circolo Reggiosud, la proiezione del docufilm “Fino alla fine Comites”

Che ruolo hanno avuto i meridionali nella lotta di Liberazione? “Fino alla fine Comites” è un film di 48 minuti diretto da Maurizio Marzolla che documenta la loro importante presenza nelle regioni del Centro-Nord durante i venti mesi di Resistenza al nazifascismo.

Accanto a figure già note come Pompeo Colajanni e Giacomo Di Crollalanza, emergono nomi e volti ancora troppo poco conosciuti come gli abruzzesi Luigi Milano e Sergio De Vitis, i pugliesi Achille Pellizzari e Antonino Laterza, i calabresi Rocco Marra e Bruno Tuscano, i siciliani Girolamo Rallo e Nino Siligato, i sardi Piero Borrotzu e Franco Coni. Al circolo Reggiosud dopo la proiezione, in programma lunedì 22 aprile alle 18, del docufilm interverranno il regista Maurizio Marzolla ed Aldo Libri in rappresentanza dell’ANPI.