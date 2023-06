Che cos’è l’assicurazione RC Moto e quali rischi copre

Avete comprato uno scooter a tre ruote per muovervi con agilità in città? Oppure ne avete acquistato uno usato a un prezzo di favore da un amico? Quando si acquista un motociclo va tenuto conto che al prezzo di acquisto si sommano nel tempo le spese relative al bollo, all’assicurazione, alla manutenzione, all’attrezzatura e agli utensili per viaggiare in moto in sicurezza.

I parametri che fanno oscillare il premio assicurativo riguardano principalmente il tipo di motociclo che si possiede, lo storico del conducente alla guida, il luogo di residenza e l’elenco di eventualità che volete che l’assicurazione copra. A una copertura più ampia di sinistri, corrisponde un rischio più alto per la compagnia di assicurazione e quindi un premio più sostanzioso.

<H2>Che cosa copre l’assicurazione RC Moto</H2>

L’assicurazione base prende il nome di RC moto, ossia Responsabilità Civile. È obbligatoria nel nostro Paese grazie alla legge 990 del 24 dicembre 1969. Riguarda tutti i mezzi a motore presenti in uno spazio pubblico, fermi o in movimento, dalle auto alle imbarcazioni passando per motociclette e mezzi agricoli. La copertura ha validità su tutto il territorio della Comunità Europea e prevede la responsabilità sia del conducente che del proprietario del mezzo, a meno che lo stesso non sia stato rubato.

La RC Moto è regolata dal meccanismo del bonus-malus, mediante un sistema di classi di merito che premia i motociclisti virtuosi e, di contro, penalizza chi è causa di incidenti stradali. Chi stipula una assicurazione per la prima volta parte dalla quattordicesima classe, in un ordine di diciotto complessive di cui la prima è la più economica.

Chi provoca incidenti stradali si vedrà declassato l’anno seguente di due livelli e dovrà corrispondere un premio assicurativo più elevato. Chi non ha avuto problemi di guida guadagnerà una classe e di conseguenza pagherà meno.

Le assicurazioni hanno la libertà di organizzare le classi di merito secondo la propria volontà, ma tutte devono fornire un documento, detto attestato di rischio, che permetta agli utenti di fare l’equivalenza della classe con una tavola universale. Così il contraente sarà libero di valutare alla pari le offerte di altre agenzie di assicurazioni e decidere se rinnovare il contratto o rivolgersi a qualcun altro.

La polizza deve essere stipulata prima di mettere su strada il mezzo. A un eventuale controllo, il conducente sprovvisto di assicurazione verrebbe multato e il veicolo sottoposto a sequestro. L’obbligo di sottoscrizione di un contratto di tutela della propria moto riguarda soltanto gli eventuali danni che il contraente e il mezzo assicurato causino nei confronti di terze persone e altri veicoli.

<H2>Assicurazione moto furto incendio</H2>

È possibile richiedere coperture integrative. Quella più comune è l’assicurazione furto e incendio. Tutelare il proprio motociclo dal furto vuol dire che la compagnia di assicurazione rimborserà il titolare del contratto nel caso in cui il mezzo venisse rubato o nel caso di un tentativo di furto che abbia causato danni a parti della moto. Solitamente non sono inclusi nel risarcimento gli oggetti all’interno del veicolo. L’importo con cui l’agenzia liquiderà il cliente verrà calcolato in base alle quotazioni al momento del furto delle riviste di riferimento del settore che si occupano delle valutazioni delle moto usate.