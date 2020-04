Cgil: “Medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono la colonna portante sulla quale si sta reggendo la resistenza all’emergenza sanitaria”

“In questo momento di grande emergenza epidemiologica riteniamo che, assieme alle azioni di tutela lavorativa e sindacale, sia doveroso esprimere , in poche righe che intendono scaldare il cuore e infondere coraggio, attraverso il calore delle parole, la nostra gratitudine a medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici di laboratorio, di radiologia, ostetriche, amministrativi e a tutti quei lavoratori delle aziende appaltatrici che operano all’interno degli ospedali e sono impegnati, in prima linea, nella lotta contro un nemico invisibile ma assai insidioso: il Codiv-19”.



È quanto scrive in una nota la segreteria Fp-Cgil dell’area vasta Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia che sottolinea come “quest’ultimo periodo, purtroppo, è stato caratterizzato da un’emergenza sanitaria continua che ha scosso tutti i cittadini”. “Il personale sanitario – aggiunge la Cgil – sta dimostrando profonda dedizione al lavoro e grande professionalità nel garantire un’assistenza qualificata ai pazienti che hanno contratto il coronavirus. A loro diciamo: ‘Grazie di cuore per lo straordinario ed eccezionale lavoro che, tutti insieme, state facendo. Meritate, oltre al sostegno e alla tutela lavorativa sindacale, parole solenni di plauso ed encomio. Siete la colonna portante sulla quale si sta reggendo la resistenza a questa grave emergenza sanitaria’. Continue sono le lotte che questo sindacato, su più fronti istituzionali, sta svolgendo affinché maggiori siano gli incentivi economici e le tutele lavorative, anche attraverso maggiori e più adeguati dispositivi di protezione individuale”.

“Nonostante le paure per l’assenza di dispositivi di protezione individuale, la stanchezza per i massacranti doppi turni – sostiene la Cgil – continuate instancabili a donare un sorriso e a dedicarvi con amorevole professionalità ai vostri pazienti. Siete a tutti gli effetti degli ‘eroi silenziosi’, in quanto tutti i giorni, in prima fila, operate al sevizio della comunità, rischiando le vostre stesse vite. Giunga dunque a voi un solenne ringraziamento pubblico e una buona Pasqua da parte di tutta la comunità della Funzione pubblica della Cgil area vasta di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, un sentito grazie di cuore che valichi i muri dei reparti di quegli ospedali calabresi dove voi siete, ormai, divenuti i nostri eroi silenziosi”.