Cetty Scarcella nominata Vicecoordinatore Nazionale Cambiamo! Giovani

Ringrazio il Coordinatore nazionale di Cambiamo! Giovani Simone Spezzano e i Dirigenti del partito di Giovanni Toti, tra cui il Coordinatore esecutivo Pino Bicchielli, per la fiducia e l’opportunità offerta”. E’quanto afferma Cetty Scarcella, giovane della provincia di Reggio Calabria, nominata vicecoordinatore dei giovani del movimento politico guidato dal Governatore della Liguria.

“E’ un onore – spiega la Scarcella – avere un riconoscimento prestigioso e lavorare insieme ad altri ragazzi che hanno in comune idee, progetti e, soprattutto, vogliono essere portatori di rinnovamento. Tutti i nuovi compagni di questo splendido viaggio hanno voglia di fare e ognuno continuerà a credere, a differenza di tanti altri giovani che si sono arresi, che la scossa deve partire da noi”.



Il nuovo vicecoordinatore potrà portare sui tavoli i tanti problemi del Meridione, della regione e anche della provincia di Reggio Calabria.

“Dobbiamo essere artefici del nostro presente – aggiunge Cetty Scarcella – solo così potremo fare la differenza. Il progetto Cambiamo! prende sempre più forma e diventa ogni giorno più tangibile, sottoscrivendo anche nuovi patti e puntando a programmi per l’intero territorio nazionale. Stiamo costruendo, ci stiamo impegnando insieme per non essere spettatori passivi di una realtà che si allontana gradualmente da noi e non ci permette di riconoscerci e vedere un futuro rassicurante.”

“In Calabria il gruppo – conclude la neo dirigente – vede ragazzi valenti, ambiziosi e uniti. Approfitto anche per fare un grosso in bocca al lupo al nuovo Coordinatore regionale Giovani Giovanni Carè, certa delle sue brillanti capacità. Prevale il desiderio di riscatto e l’amore per un Paese che merita molto più di quanto gli è stato concesso fino ad oggi. Non possiamo promettere di riuscire a migliorare tutto ma di metterci tutta la grinta, l’entusiasmo e, soprattutto, il “coraggio” per non guardarci indietro e avere rimorsi o rimpianti e per essere, a testa alta, protagonisti del nostro tempo.”

Proprio in queste ore Giovanni Toti insieme al Sindaco di Venezia Brugnaro, Marco Marin e Gaetano Quagliarello ha dato vita al Comitato promotore di “Coraggio Italia”, un nuovo soggetto politico che si collocherà nello spazio moderato di centrodestra.