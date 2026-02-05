Cetraro: sequestrata discarica abusiva

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cetraro hanno posto sotto sequestro una area di 2000 metri quadri in località “Marinella” di Cetraro.

Durante un servizio mirato di repressione dei crimini ambientali, su un terreno privato è stata accertata la presenza un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, miscelati tra loro e giacenti sul suolo naturale che ne hanno determinato le caratteristiche di una discarica abusiva. In particolare nell’area sono stati rinvenuti 25 mc. di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione fabbricati; rifiuti di vario genere quali reti metalliche e pezzi di ferro, plastica e vetro, pneumatici fuori uso, materiale legnoso di vario genere, pedane in legno e cinque autovetture in stato di abbandono e coperte da vegetazione sulle quali erano accumulati rifiuti di varia natura. A seguito dell’accertamento è stato deferito alla Procura della Repubblica di Paola il proprietario del terreno, un uomo di Cetraro, per il reato di “Discarica abusiva” e al conseguente sequestro dell’area.