Cetraro. Accoltella la madre nella notte: fermato dai Carabinieri

La notte scorsa un 28enne, S.M., che soffre di patologie psichiche, al culmine di un acceso alterco, ha ferita con un coltello la mamma. Il contrasto violento è scoppiato all’interno della casa dei due, a Cetraro, in provincia di Cosenza.

La vittima, in una condizione clinica critica, è stata prontamente accompagnata in ospedale dove i medici non hanno sciolto la prognosi, ma il rischio dovrebbe essere scongiurato. Sulla scorta della prima ricostruzione dei Carabinieri allertati da un uomo che abita nell’abitazione limitrofa a quella dei due e si è allarmato per le grida provenienti dall’appartamento, il giovane avrebbe aggredito la madre anche con un mattarello e non solo. L’ira sarebbe stata provocata dalla circostanza secondo cui la donna non intendeva più assecondare il 28enne che le chiedeva soldi in continuazione. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, si sono imbattuti in una scena drammatica, con la madre che giaceva immersa in una pozza di sangue. Il 28enne, nel frattempo, è stato sottoposto a fermo ed a breve il magistrato provvederà ad interrogarlo. L’arma utilizzata è stata posta sotto sequestro.