Cesa silura Martino: “Le sue irresponsabili dichiarazioni ci costringono a prendere atto della sua inadeguatezza come dirigente di partito”

“Le irresponsabili dichiarazioni di Marco Martino, che ha in più occasioni minacciato di dimettersi, ci costringono a prendere atto della sua inadeguatezza come dirigente di un partito politico. La passione politica è sinonimo di servizio alla comunità. Non di carrierismo sfrenato. Marco è un bravo amministratore ma quando fa prevalere l’irresponsabilità alla legittima ambizione personale, si entra in un campo in cui si dimostra inadeguatezza. Sarebbe troppo facile replicare alle suggestive rimostranze di Martino ma in questo drammatico momento del Paese e dinanzi alle sfide che ha la Calabria per affrontare questa emergenza, siamo concentrati sulle cose più serie e più utili per i calabresi”. Lo si apprende da un comunicato trasmesso dalla Segreteria nazionale dell’UDC che così prosegue: “Il segretario nazionale Lorenzo Cesa ha sollevato dall’incarico di responsabile giovanile nazionale del UDC, Marco Martino e ha affidato a Calogero Maria Rudy, (giovane ingegnere e responsabile UDC giovani in Sicilia) e Angelo D’Altiero (consigliere comunale di Ottaviano, in provincia di Napoli) l’incarico di riorganizzare, a livello nazionale, il ‘giovanile’ del partito dello Scudo crociato”.