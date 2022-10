C’era una volta il “pentito” che vide Berlusconi e Craxi ad un summit di ‘ndrangheta in mezzo alle arance

Ok, prendiamo atto che le istituzioni non possono essere prese sul serio perché sono esse stesse a rendersi protagoniste di spettacoli di dubbio gusto e dalle sceneggiature surreali. Ciò non significa, tuttavia, che ci si debba rassegnare ad assecondare supinamente, senza reazione alcuna, fantasie che non possono trovare cittadinanza nei luoghi deputati a fare giustizia.

Se così fosse, assisteremmo impotenti al collasso definivo dei pilastri su cui regge un’impalcatura democratica sempre meno solida, certo, ma comunque ancora in piedi e, dunque, da puntellare con impegno e responsabilità. L’esatto contrario di quanto avviene all’interno di alcune aule di giustizia dove ad avere accesso senza pass sono le teorie più strampalate, le ricostruzioni più assurde, le versioni più inverosimili. L’ultimo caso che rende, letteralmente, incredibili, i racconti di presunti collaboratori ha avuto come teatro, è proprio il caso di dirlo, Reggio Calabria dove si stanno celebrando le udienze del processo d’Appello sulla cosiddetta e presunta ‘ndrangheta stragista. Dunque, avvalendosi del supporto di vari soggetti che sostengono di essere passati dalla parte giusta e buona della legge, la Direzione Distrettuale Antimafia della città dello Stretto intende dimostrare una tesi convincente che consegni autori e motivazioni dei gravissimi fatti di sangue susseguitisi nel periodo a cavallo tra fine della Prima Repubblica ed inizio della Seconda. Perché sia corroborata l’ipotesi investigativa è necessario, sostengono in Procura, prestare fede a quanto hanno riferito, così come conservato in mezzo alle pagine di un’informativa redatta dalla Direzione Investigativa Antimafia, Girolamo Bruzzese, Gerardo D’Urzo (passato a miglior vita già da otto anni) e Marcello Fondacaro. L’obiettivo non è nuovo: rendere fattuali idee che tali non sono per assenza di riscontri, per mancanza di basi. E tra queste l’idea da cui lasciar discendere poi, completamente riscritti, i capitoli della recente storia d’Italia, è una ed una sola: la cointeressenza tra mafia, ‘ndrangheta e politica. Poco interessa quali siano percorsi mentali e ragioni che indirizzano magistrati della Repubblica italiana a battere determinate piste: ad interessare, invece, ed anche tanto, affinché l’opinione pubblica non sia contagiata dal virus della sfiducia di cui è portatore il populismo giustizialista, è rendere sicure queste piste, altrimenti il rischio è quello di uscire fuori strada e trascinare con sé il rispetto dovuto agli organi dello Stato. Lasciamo perdere, nella circostanza specifica e per carità di patria, le promesse che Silvio Berlusconi avrebbe fatto in illo tempore all’esponente di un clan attivo lungo la fascia jonica, perché di promesse berlusconiane rigorosamente non mantenute è pieno il mondo e fa sorridere ci sia ancora qualcuno a considerare possibile il mantenimento, nel corso dei decenni, di una sola di esse da parte del leader, oggi 86ene, di Forza Italia. Garanzia che il capo di Forza Italia avrebbe concesso alle cosche calabresi, neanche a dirlo, tra salotti ed affreschi di Palazzo Grazioli, la sua abitazione, luogo notoriamente idoneo per stipulare un patto di ferro tra il potere legittimo e quello criminale. Tutto ciò, però, sia pur nella sua mirabolante assurdità, deve cedere il centro della scena ad un altro episodio dell’avvincente trama narrata da Bruzzese: la location è quella di un terreno coltivato ad agrumi nella Piana di Gioia Tauro, il periodo storico, invece, è quello, cupo e spaventoso, che segue il truce assassinio di Aldo Moro, quindi dopo la primavera del 1978. Una luce, tuttavia, riuscì a squarciare il buio di di quei tempi lividi: chi dice di essersi ritrovato davanti agli occhi, infatti, lo stesso collaboratore di giustizia? Signore e signori, chiudete gli occhi e immaginate senza freni alla vostra fantasia: Bettino Craxi e Silvio Berlusconi. Insieme, come fossero Cochi e Renato, Ric e Gian, Ale e Franz, Ficarra e Picone, anche perché colui che parla ne è sicuro avendoli “visti in televisione”. Poiché, però, è lì e in quel momento, che si decidevano le sorti del Paese, il papà premuroso di Bruzzese, sollecitato da Peppe Piromalli, gli intimò di andare via. Quantunque quello spettacolo avrebbe dovuto essere, in una famiglia qualsiasi anche di ‘ndrangheta, al centro delle novelle tra padre e figlio, in realtà non se ne parlò mai, almeno finché, trascorso un arco temporale di anni, anni e anni, il genitore gli rivelò che: “Craxi e Berlusconi si erano recati al summit perché Craxi voleva lanciare politicamente Berlusconi e quindi per concordare un appoggio anche da parte delle cosche interessate alla spartizione dei soldi che lo Stato avrebbe riversato nel Mezzogiorno”. Così, quindici anni prima che Berlusconi entrasse nell’agone politico e molto prima ancora che Craxi, eletto al vertice del Partito Socialista Italiano soltanto nel 1976, muovesse i primi passi dell’ascesa verso Palazzo Chigi, concretizzatasi solo nel 1983, già discettavano di politica e dei suoi equilibri con qualche affiliato alla ‘ndrangheta in mezzo alle arance della Piana. L’espositore di questa teoria fantastica, addirittura, è stato talmente minuzioso nel regalare spunti appassionanti da informare gli inquirenti anche in relazione all’albergo in cui entrambi si sarebbero intrattenuti nei giorni, lontani e felici, trascorsi in Calabria: una struttura turistica del Vibonese. Bruzzese, a dire il vero, sul punto, ha peccato di memoria, in quanto non ricorda di preciso quale fosse l’albergo scelto, ma sicuramente era roba di ‘ndrangheta anche quella. Naturalmente, neanche a dirlo, non poteva mancare, nemmeno in questo resoconto fiabesco, una spruzzata di massoneria, che ci sta sempre bene, ed una legata ad Andreotti. Il “Divo Giulio”, con lo stesso Craxi, a detta delle osservazioni puntute mosse dai “corleonesi”, celebri per il prestigio delle cattedre di Analisi delle Relazioni Internazionali da essi occupate nelle più prestigiose università del pianeta, si sarebbe messo di traverso rispetto alle ambizioni degli Stati Uniti e questa era una strategia che non poteva non trovare un fuoco di sbarramento nella visione di due qualificati accademici come Totò Riina e Bernardo Provenzano. Questo è quanto, signori della Corte e affidarsi alla vostra clemenza è un esercizio di insano ottimismo.