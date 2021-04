Centro vaccinale stabile, “Per Serra insieme”: “Azione positiva, il sindaco ha accolto la nostra proposta”

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’attivazione a Serra San Bruno di un centro vaccinale stabile. La nostra città e tutto il comprensorio hanno bisogno di punti di riferimenti chiari in questa difficile battaglia contro il Covid che ci deve vedere tutti uniti”.

Il gruppo “Per Serra insieme” guarda con favore all’istituzione del punto per le vaccinazioni nel centro polisportivo di via San Brunone di Colonia e sostiene che “il sindaco ha evidentemente accolto la nostra proposta, illustrata qualche giorno addietro, con la quale chiedevamo proprio l’attivazione di questo servizio, suggerendo in quell’occasione la possibilità di utilizzare come struttura la palestra della scuola media che si trova nei pressi degli ambulatori del Distretto”.

“È chiaro – precisa il gruppo – che la scelta della sede ha importanza assolutamente secondaria e che la priorità è quella di avere un centro vaccinale efficiente. Confermiamo con i fatti la nostra volontà che è quella di sviluppare un’opposizione costruttiva che, oltre che nel vigilare sui casi di azioni tardive o improprie, consiste nel fornire idee e contributi per il bene della collettività. Riteniamo di essere obiettivi – conclude il gruppo – e ringraziamo il sindaco per aver dato seguito alla nostra proposta”.