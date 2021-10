Centrato a Fabrizia un “5” al Superenalotto: vinti quasi 36mila euro

È avvenuta a Fabrizia una delle vincite relative al concorso del Superenalotto di ieri (il montepremi totale sale a 94.894.752,03 euro). In generale, nessun 6 e nessun 5+1, ma uno dei cinque “5” registrati da Sisal è stato localizzato nella tabaccheria del paese dell’Allaro. A confermarlo è proprio il titolare della tabaccheria di via Boccaccio, Salvatore Demasi, a cui abbiamo chiesto riscontro. La somma vinta è di 35.992,47 euro: non cambia la vita, ma da una spinta sicuramente accolta con entusiasmo.

La fortuna tocca, dunque, le Serre che – ricordando la storica filata vincente del 2016 a Vibo Valentia, che consegnò circa 165 milioni di euro – ora tentano di conquistare quel “6” che in Italia manca da quasi 5 mesi. È già partita la caccia all’autore del “tocco magico”, ma per il momento senza risultati. C’è chi prova un po’ d’invidia e chi, invece, è contento perché, almeno stavolta, la sorte ha premiato qualcuno a queste latitudini.