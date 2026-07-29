Centinaia di assunzioni nel pubblico impiego in Calabria, Succurro: “Fondamentali per il futuro delle aree interne”

“Le nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione e nella sanità rappresentano un risultato importante per la Calabria. Oltre 600 giovani hanno trovato di recente un’occupazione e nelle ultime ore altri 40 funzionari hanno sottoscritto il contratto per i Centri per l’impiego. Inoltre, si sono aggiunti 100 infermieri che hanno firmato ieri ed entreranno in servizio nelle Case della comunità, negli ospedali e nei presìdi sanitari del territorio regionale”. Lo afferma la consigliera regionale della Calabria Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente), che precisa: “Tra queste nuove risorse umane, diverse lavoreranno in Comuni delle aree interne, fra i quali San Giovanni in Fiore, Lungro, San Giorgio Albanese, Verbicaro e Mormanno. Si tratta di territori che hanno bisogno di servizi pubblici efficienti e di personale qualificato per garantire risposte ai cittadini”.

“Questi risultati nascono dalla visione del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che – sottolinea Succurro – ha colto le opportunità offerte dal potenziamento della sanità di prossimità e dal potenziamento dei servizi pubblici. Ne discendono effetti positivi sul piano dell’assistenza sanitaria e su quello dell’occupazione”. “Le aree interne hanno bisogno di lavoro, servizi e prospettive. Assunzioni come queste aiutano tanti giovani a costruire il proprio futuro in Calabria e contribuiscono a contenere lo spopolamento di territori che necessitano di attenzione costante. La presenza di nuovi professionisti è preziosa per le comunità locali e dà un sostegno concreto alla loro crescita”. “Si deve proseguire su questa strada, con l’obiettivo di ampliare le occasioni di lavoro qualificato e – conclude Succurro – consolidare una rete di servizi sempre più vicina ai cittadini in tutta la Calabria”.