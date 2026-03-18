CCAM, il Comitato “San Bruno” scrive al prefetto: “Vogliono silenziare il dissenso”

Il Comitato “San Bruno” ha inviato una Pec alla Prefettura di Vibo Valentia, e per conoscenza ai vertici dell’Asp e ai sindaci del territorio, per esprimere forti perplessità in merito alla recente costituzione del Comitato Consultivo Aziendale Misto (CCAM).

Nel documento si evidenziano “criticità rilevanti nelle modalità di istituzione e nel regolamento del Comitato, che rischiano di compromettere la reale partecipazione delle associazioni impegnate nella difesa della sanità pubblica vibonese”.

In particolare, il Comitato denuncia: “l’esclusione, di fatto, di numerose associazioni attive dal processo di formazione del CCAM; una disparità di rappresentanza a favore del Forum del Terzo Settore; la previsione di clausole che limitano la partecipazione di chi ha intrapreso azioni legali contro l’Asp, ritenute in contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale”.

Secondo il Comitato “San Bruno”, tali scelte rischiano di “svuotare il significato stesso del CCAM, che dovrebbe essere uno strumento di confronto libero, democratico e aperto tra istituzioni e cittadini”.

“Non possiamo accettare – dichiara, in particolare, il presidente Rocco La Rizza – che vengano esclusi proprio i soggetti più attivi e impegnati nella difesa del diritto alla salute. Chiediamo regole eque e un reale confronto, non tavoli costruiti per silenziare il dissenso”.

Il sodalizio – che si è rivolto al prefetto confidando in “un intervento volto a ristabilire condizioni di trasparenza, equità e piena partecipazione” – ribadisce il proprio “impegno nella tutela della sanità pubblica” e annuncia che continuerà a “portare avanti, con determinazione, ogni iniziativa utile nell’interesse dei cittadini”.