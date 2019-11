Cava nei pressi dell’Oasi del Lago Angitola, dissequestrati tutti i mezzi dell’impresa “P.M. di Pannia Domenico”

Si conclude con esito positivo, la vicenda di cautela reale a carico di Domenico Pannia, originario di San Gregorio d’Ippona e titolare di un’impresa dedita alla lavorazione e vendita di materiali inerti.

Nel febbraio 2017, la vasta proprietà di Pannia sita a Monterosso Calabro e precisamente a ridosso dell’Oasi del Lago Angitola, viene sottoposta a sequestro preventivo e con essa anche i relativi mezzi agricoli utilizzati per l’attività d’impresa.

L’apposizione dei sigilli riguardava la consumazione dei reati in materia ambientale in quanto, detta zona era sottoposta ad interesse comunitario (SIC) e sotto la giurisdizione del Parco regionale delle Serre.

Pertanto, sulla scorta delle normative vigenti in materia ambientale, la possibilità di procedere alla coltivazione e lavorazione del materiale inerte, era subordinata al rilascio delle relative licenze ed autorizzazioni regionali.

Dopo un primo dissequestro parziale, riguardante l’intero fondo esclusa la porzione di area di cava, il Tribunale di Vibo Valentia, nei giorni scorsi ha accolto le ulteriori istanze difensive degli avvocati Vincenzo Galeota e Cosimo Tripodi, dissequestrando tutti gli automezzi utilizzati per l’attività d’impresa.

Ciò in quanto, per come è stato esposto dai legali, “è stato dimostrato che, venendo meno l’attività di coltivazione cava, cessano le esigenze cautelari attinenti al pericolo di reiterazione del reato e pertanto al ripetersi di dette condotte illecite”.

Il Tribunale, dunque, accogliendo totalmente le tesi dei legali in ragione alla cessazione delle esigenze cautelari, ha disposto il dissequestro di tutti i mezzi restituendoli al legittimo proprietario.