Cause ed effetti dell’emigrazione di ieri e di oggi: il Serreinfestival fa tappa a San Nicola da Crissa

Indagare sui perché di un fenomeno dalle origini antiche individuando possibili strade per frenare flussi che spesso sono stati motivo di dolore e separazione. Si può riassumere così lo scopo del dibattito “Popoli in movimento: migranti di ieri e di oggi” svoltosi a San Nicola da Crissa. L’evento, introdotto dal sindaco Giuseppe Condello che ha ribadito l’esigenza di “fare simbiosi”, è stato moderato da Nensy Rachiele, la quale ha preliminarmente sottolineato il valore del Museo dell’Emigrazione, “ricco di fonti storiche e spaccato di vita quotidiana di chi ha fatto una scelta difficile e ha compiuto un viaggio della fortuna”. Concreto l’intervento del presidente nazionale degli alberghi della Gioventù, Filippo Capellupo, che, dopo aver illustrato l’importanza del “tornare a parlare delle nostre radici”, ha insistito sul senso delle immagini immagazzinate nella mente di chi rientra provvisoriamente in Calabria. “Gli emigrati di ritorno – ha puntualizzato – vengono a rivedere i luoghi dei loro antenati con la voglia di ricercare. Noi dobbiamo dare a loro i giusti messaggi perché ciò che vedono lo conserveranno e lo trasmetteranno per sempre”.

Sull’emigrazione come “tema vivo e scottante” ha relazionato il presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore che ha ricordato come l’idea ispiratrice del festival è stata quella di “accogliere chi fugge dalle guerre o ha bisogno di asilo” per poi soffermarsi su cause ed effetti dell’emigrazione del ventunesimo secolo: “oggi – ha affermato – i giovani vanno via perché qui non c’è meritocrazia e non ci sono opportunità. Soprattutto non c’è lavoro. Quindi va rivendicata una nuova attenzione per le zone interne e per il Mezzogiorno. Senza dimenticare che solo studiando un fenomeno, si può arginarlo”.

Un parallelismo fra l’emigrazione attuale e quella dei secoli passati è stato elaborato dal direttore artistico del Serreinfestival Armando Vitale che si è chiesto se “solo oggi si guarda ai migranti come portatori di malattie e inquietudine sociale” proponendo come risposta le vignette del libro “L’orda” di Gian Antonio Stella nelle quali i migranti europei in America venivano dipinti come figure squallide. Dalle sue considerazioni è scaturita l’impellente necessità di “riprendere l’idea della fraternità fra gli uomini”.

I concetti sono stati tradotti in numeri dal commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo (già delegato regionale all’emigrazione): “circa 6 milioni di calabresi – ha sostenuto – sono sparsi per il mondo. Ed è stata l’unità d’Italia ad aprire le porte all’emigrazione”. Ma, a suo avviso, oltre che similitudini, “ci sono differenze rispetto ai flussi del passato, innanzitutto perché è diverso il momento storico”. Inoltre, “gli emigrati conservano un attaccamento alla Calabria superiore al nostro”.

Il fondatore del Museo dell’Emigrazione Bruno Congiustì ha infine ripercorso le tappe che hanno portato a dare vita ad una realtà che è la testimonianza di percorsi di vita. “Noi – ha in particolare asserito – vogliamo ricordare un po’ alla volta, non una volta per sempre”.

Nel corso della serata è stata consegnata una targa al regista David Manganaro (già premiato al Festival internazionale della Cinematografia sociale di Roma) ed è stato conferito un attestato di riconoscimento alla squadra di calcio Asd San Nicola da Crissa.