Catturato latitante della cosca Pardea Ranisi

I militari del Comando Provinciale Vibo Valentia e Catanzaro della Guardia di Finanza, con il supporto del

Servizio Centrale di Investigazione Criminalità Organizzata, della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia e

dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Calabria” all’esito di serrate indagini, durate oltre due mesi, hanno individuato in un’abitazione del centro di Vibo Valentia, il latitante L.F., 28 anni, appartenente alla ‘ndrina dei “Pardea Ranisi”, egemone nel capoluogo ed attualmente imputato del reato di partecipazione ad associazione di stampo ndranghetistico e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.



L’attività svolta congiuntamente dal Nucleo P.E.F. – G.I.C.O. Catanzaro e dal Nucleo P.E.F. Vibo Valentia

costituisce il prolungamento di ulteriori investigazioni, culminate nell‘aprile 2025 con l’esecuzione di

un’ordinanza in materia cautelare che ha colpito complessivamente 10 soggetti intranei e/o contigui a una ‘ndrina attiva a Tropea e territori limitrofi, dedita prevalentemente alle estorsioni nei confronti di

numerosi imprenditori operanti lungo la costa tirrenica. Le indagini di polizia giudiziaria avevano consentito di accertare, inoltre, come alcuni esponenti di rilievo del sodalizio e di altre ‘ndrine, pur trovandosi ristretti in carcere, riuscissero a comunicare con l’esterno grazie all’indebito utilizzo di apparecchi telefonici.

A seguito dell’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro alla Corte di Cassazione, con nuova decisione del Tribunale del Riesame era stato ripristinato il provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di L.F., per il quale il Tribunale del Riesame, in prima battuta aveva disposto l’annullamento.

Lo stesso L.F. dal mese di febbraio aveva fatto perdere le proprie tracce sottraendosi all’arresto e su richiesta della Procura ne era stato dichiarato lo stato di latitanza. Le articolate ricerche svolte in sinergia operativa con l’Arma dei Carabinieri hanno consentito di addivenire all’individuazione del covo, in un’abitazione nel centro storico del capoluogo vibonese.

I provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna

responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.