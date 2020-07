Catanzaro torna a sbocciare con la kermesse dedicata ai fiori

*di Francesco Castagna – Catanzaro torna a sbocciare e lo fa con una nuova manifestazione culturale creata ad hoc per questa stagione estiva 2020. L’iniziativa, che avrà luogo a partire da domani nella splendida cornice del quartiere marinaro di Catanzaro, sarà tenuta a battesimo dal suo ideatore, il consigliere comunale Antonio Ursino componente di maggioranza guidata da Sergio Abramo.



L’attesa kermesse dedicata ai fiori si svolgerà in installazioni fornite dalla “Federfiori lab” e, nell’arco dell’evento, vedrà la creazione di vere e proprie opere d’arte floreali. Di complemento al settore floreale vi sarà inoltre uno spazio dedicato alle luminarie d’artista, con la sistemazione di circa 70 originali pezzi che illumineranno a festa le vie del quartiere catanzarese. Dunque, per i prossimi due mesi, un meraviglioso festival del colore rallegrerà le vacanze sia dei catanzaresi che dei turisti in villeggiatura.