Catanzaro, la poesia protagonista al Parco della Biodiversità: successo per la presentazione del libro di Monica Quaranta

Si è svolto presso il Parco della Biodiversità di Catanzaro il secondo appuntamento della stagione culturale promosso da “Moica Calabria” in collaborazione con “Papilla Restaurant”, un evento che ha visto protagonista la poesia con la presentazione del libro “Compravo i sogni con le caramelle” della poetessa Monica Quaranta.

L’incontro, partecipato e ricco di emozioni, è stato moderato con eleganza da Angela Di Masi, che ha accompagnato il pubblico in un percorso tra i versi e le riflessioni dell’autrice. A dialogare con Monica Quaranta è stata la presidente regionale del “Moica Calabria”, Giusy Pino, che ha saputo mettere in luce i temi più significativi della raccolta: i ricordi dell’infanzia, la forza dei sogni, gli affetti e il valore della memoria, elementi che rendono questa opera intensa e profondamente autentica.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto, confermando il valore della cultura come strumento di crescita e condivisione e l’impegno del “Moica Calabria” e di “Papilla Restaurant” nella promozione degli autori e delle eccellenze del territorio.

La rassegna culturale proseguirà domani (22 luglio) con un nuovo appuntamento dedicato all’arte visiva: protagonista sarà la mostra fotografica di Gianluca Bellacoscia, un evento che si preannuncia di grande interesse e che arricchirà ulteriormente il calendario delle iniziative estive organizzate al Parco della Biodiversità di Catanzaro.