Catanzaro, giovedì la presentazione de “Il lato sbagliato della porta” di Daniela Rabia

Giovedì 9 luglio alle ore 18.30 l’associazione “Moica” e il ristorante “Papilla al Parco” presentano il romanzo di Daniela Rabia “Il lato sbagliato della porta”, edito da Pellegrini. L’evento si svolge al ristorante all’aperto “Papilla al Parco”, al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro. Con l’autrice dialoga Giusy Pino, presidente di “Moica”. È prevista per l’incontro l’esposizione di alcuni dipinti dell’artista Angela Rosa Dimasi. Il testo è incentrato sul cambiamento di vita che la protagonista Ilaria affronta in parte per scelta in parte per necessità. E sul cambiamento di prospettive e angoli di osservazione “… perchè a volte – come scrive l’autrice – non è il lato della porta a essere sbagliato ma solo il nostro pensiero che la chiave che stringiamo in mano non sia quella giusta. E quella porta invece va solo accarezzata dalla leggerezza del vento. E dalla nostra leggerezza”. Dopo la presentazione è prevista la cena al ristorante per concludere in compagnia l’incontro. È gradita la prenotazione al num. 0961/1841994.