Catanzaro: diecimila cuori giallorossi oggi allo stadio

*di Fabio Signoretta – La dimostrazione di vicinanza alla squadra di mister Gaetano Auteri, in realtà, non è mancata nemmeno all’andata, con oltre 1500 tifosi partiti domenica in direzione Salò.



Ma l’appuntamento di oggi, nella gara di ritorno dei Play-Off di Serie C, darà un verdetto importante. La sfida Catanzaro-Feralpi Salò consentirà solo ad una delle due pretendenti di continuare il tortuoso percorso che porta alla serie B.

Il risultato dell’andata, che ha visto i calabresi sconfitti per 1-0, costringe mister Auteri ad una gara in cui vincere diventa l’imperativo. In caso di vittoria con qualsiasi risultato, infatti, il Catanzaro avanzerebbe al turno successivo senza fare altri calcoli su gol in casa o in trasferta. E a sostenere le “Aquile” giallorosse ci saranno oggi più di 10 mila tifosi pronti a dare spettacolo sugli spalti. L’orario proibitivo (si gioca di mercoledì alle 17) non ha frenato l’entusiasmo di una città e di un’intera tifoseria proveniente anche da fuori provincia.

Già da questa mattina in città si vedono bandiere, sciarpe e vessilli di vario genere. Il Catanzaro chiama e più di 10 mila cuori giallorossi sono pronti a rispondere presente.