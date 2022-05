Catanzaro, Benedetta Villani nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia

Benedetta Villani è il nuovo coordinatore cittadino di Catanzaro di Fratelli d’Italia. La nomina è stata decisa dal coordinatore provinciale del partito, Wanda Ferro. Villani, che è stata delegata alla presentazione della lista per le Comunali di Catanzaro, è attualmente responsabile del Dipartimento elettorale regionale. “Questa scelta – afferma Ferro – è un riconoscimento alla militanza di Benedetta, che ha iniziato a far politica da ragazzina nel movimento giovanile, ricoprendo per anni l’incarico di presidente provinciale di Azione Giovani, maturando una grande esperienza e la conoscenza delle dinamiche del partito. Il suo lavoro è stato determinante nella presentazione della lista, in tempi strettissimi, per le elezioni comunali di Catanzaro”. Oltre al nuovo coordinatore cittadino, Wanda Ferro ha deciso di nominare un altro giovane e capace dirigente, Pierpaolo Pisano, nell’esecutivo provinciale di Fratelli d’Italia.