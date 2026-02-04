Castorina capo di gabinetto della Città Metropolitana è L’Insulto all’Onestà

No, nossignori, questa non è una nomina: sarebbe riduttivo definirla tale. E no, nossignori, in questo caso ad essere sovrastati da nuvoloni di sporcizia morale non sono, come si potrebbe pensare, Carmeluzzo Versace e Ninuzzo Castorina. Loro, il facente FINZIONI metropolitano e il politicante cardine di tutte, tutte tutte, le trame oscure e palesi del centrosinistra reggino degli ultimi undici anni, ormai si qualificano autonomamente rispetto alle porcherie, indipendentemente dalle zozzerie.

No, loro possono stupire solo disonesti e coglioni: gli altri, purtroppo una sparuta minoranza, che possono menare vanto di non avere nulla a che spartire con il carattere antropologico di simili esseri, hanno fatto il callo, sorridono e passano oltre.

No, nella brutta storiaccia di un castorina che è nominato capo di gabinetto da un versace (tutto in minuscolo, la maiuscola anche per i cognomi è più che sufficiente una volta), a brillare per indegnità è il centrosinistra tutto, a brillare per inutilità è il centrodestra tutto. E, si badi bene, della legittimità formale non si sa bene cosa farsene, è la legittimità politica che è stata oggetto di sputi e denigrazione.

A fronte di un’offesa così bruciante al senso del decoro istituzionale dovrebbero essere proprio i compagni di cordata a fare fuoco e fiamme per la vergogna che su tutti essi ricade per una scelta così inqualificabile. Un violento pugno in faccia scagliato da un’azione combinata di voracità di potere stomachevole.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria non ha un nuovo Capo di Gabinetto: ha l’ennesima prova che le amministrazioni in questa terra sono trattate come discariche abusive dove rovesciare, nella generale indifferenza dei compari di Palazzo di entrambe le finte sponde, gli amichetti: anche i più discutibili, anche i più discussi, anche i più inguaiati per storie giudiziarie su cui è calato un silenzio di piombo.

Il centrosinistra di stampo falcomatiano ha insegnato a colonizzare scegliendo sempre, sempre, sempre il peggio: di fronte a un bivio tra il meglio e il peggio, chi è cresciuto in quell’ambiente malsano ha, con invidiabile costanza, scelto in modo perseverante il peggio del peggio del peggio. Senza mai un’eccezione, senza mai una deroga alla regola del premio da assegnare ai peggiori della razza.

Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro sono stati ridotti a “Cosa Loro”, sottratti all’onore, derubati di una flebile ombra di rispettabilità. Ma nessuno, tra coloro che hanno abitato i due Palazzi, si illuda di non essere come loro.

No, è il silenzio, vostro e dei servi che vi sostengono dall’esterno, ad avere reso possibile questa deriva lungo il precipizio dell’amoralità.

Un Consiglio comunale e un Consiglio Metropolitano, figli naturali e legittimi di voti taroccati che, per ovvia conseguenza, non meritano legittimazione di alcun tipo, si sono adeguati alla loro essenza. Sul versante sinistro hanno permesso ai padroncini dell’Aula un tempo nobile di fare i loro porci comodi, accontentandosi di leccare le mollichine cadute dalla tavola imbandita; sul versante destro, la speranza è che siano stati semplicemente morti viventi: in caso contrario, ci sarebbe da pensare che siano stati complici.

Davanti all’ennesima, forse la più umiliante, delle azioni deviate messe in atto da queste amministrazioni balorde che non per niente sono responsabili di aver relegato Reggio Calabria in fondo alle graduatorie sulla qualità della vita, regalando un’onta impossibile da cancellare agli occhi della nazione tutta, non una voce contraria si è levata nell’aere.

Non una da chi nel centrosinistra è roso dall’ambizione di dare seguito alla truffa blaterando di inesistenti discontinuità: cominciate ora, se ne avete il coraggio, denunciando la schifezza andata in scena dietro il sipario del teatro paesanotto di Palazzo Alvaro.

Non una da chi sproloquia di una sinistra sinistra che, se così fosse sempre stata, nella storia non avrebbe avuto nemmeno il permesso di esistere nominalmente.

Non una da chi, con quattro voti, si è appropriato di una parte pseudopolitica che non merita nemmeno, nel peggiore degli incubi, di poter essere considerata un’alternativa allo scempio saccheggiatore a cui abbiamo assistito dall’ottobre del 2014.