Cassano All’Ionio, Tirocinanti di Inclusione Sociale: firmati i contratti per 11 lavoratori del bacino TIS

Arriva un importante risultato nel solco delle politiche attive per il lavoro e del contrasto al precariato nella Pubblica Amministrazione. Nella mattinata odierna, presso il Comune di Cassano All’Ionio, sono stati ufficialmente firmati i contratti di assunzione a tempo indeterminato degli 11 lavoratori appartenenti al bacino storico dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS).

Un risultato raggiunto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini e sostenuto dall’intera maggioranza consiliare.

Si conclude così un percorso amministrativo avviato nei mesi scorsi e inserito all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, nella sottosezione dedicata al Piano triennale del fabbisogno del personale, con il quale la Giunta Comunale aveva espresso la volontà di procedere alla stabilizzazione delle undici unità già operative presso l’Ente.

Dopo l’adesione all’avviso pubblico promosso dalla Regione Calabria e l’espletamento delle procedure previste, compresi i colloqui selettivi, si è giunti oggi alla firma dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e a 18 ore settimanali, sancendo definitivamente l’ingresso dei lavoratori nella struttura comunale.

L’Ente procederà ora alla definizione degli ultimi adempimenti amministrativi e alla stipula della convenzione con la Regione Calabria per l’ottenimento dei finanziamenti previsti a sostegno delle assunzioni.