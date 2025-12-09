Cassano All’Ionio. “Ragazzi in Comune”: istituzioni raccontate ai più giovani in vista della elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

La presidente del Consiglio comunale Sofia Maimone e gli assessori con delega all’Istruzione, Teresa Lanza, e alla Cultura, Ottavio Marino, nell’ambito del progetto pilota “Ragazzi in Comune – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi”, hanno fatto visita agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Sibari, Doria, Lauropoli e Cassano per fornire agli studenti le basi teoriche per comprendere il funzionamento delle istituzioni.

La presidente Maimone e gli assessori Lanza e Marino hanno illustrato ai ragazzi il funzionamento del Comune, della Giunta, del Consiglio Comunale, i ruoli e le competenze, i diritti e i doveri del cittadino rispondendo anche alle loro tantissime domande e curiosità.

L’iniziativa era nata nel corso dell’inaugurazione dell’anno scolastico quando tanti studenti avevano sollecitato in tal senso il Sindaco Gianpaolo Iacobini e il corpo docente capitanato dal dirigente scolastico dell’IC Lauropoli – Sibari – Cassano Jonio Michele Marzana. Così, da subito, si è lavorato alla proposta. Dopo questa parte formativa i ragazzi delle terze formeranno le liste, il proprio programma elettorale, sceglieranno il proprio programma elettorale e lanceranno la loro campagna elettorale favorendo confronto, comunicazione e spirito democratico tutto secondo le regole previste dalla normativa dei “grandi”. Entro fine gennaio, poi, ci saranno le formali elezioni e si insedierà il Consiglio Comunale dei Ragazzi.