Cassano All’Ionio entra nella Rete di servizi di facilitazione digitale

È attivo in Comune il Centro di Facilitazione Digitale. L’iniziativa rientra nel progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, il cui soggetto attuatore per l’ambito in cui ricade la Città delle Terme è la Misericordia di Trebisacce, e mira a favorire l’alfabetizzazione digitale e l’accesso ai servizi offerti dalla Pubblica amministrazione a tutti quei cittadini che hanno difficoltà a rapportarsi con i servizi offerti dalla rete, a partire dalla presentazione di domande e richieste, rivolte alla Pubblica Amministrazione e non solo. Numerose sono inoltre le attività che i Facilitatori Digitali possono mettere in campo, tra cui formazione e sensibilizzazione, accesso alla tecnologia, trasparenza e partecipazione, sostenibilità e innovazione.



Tutti motivi che l’Amministrazione comunale annovera tra gli obiettivi delle proprie linee programmatiche al fine di rendere la popolazione autonoma nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Per questo nelle settimane passate la Giunta comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini ha avvitato una interlocuzione con i referenti dell’Ambito territoriale sociale di Trebisacce, decidendo infine di condividere il progetto presentato dalla Misericordia di Trebisacce e concedendo anche uno spazio all’interno della casa comunale per posizionare il punto, attivato in questi giorni, già a disposizione dei cittadini per supportarli nell’utilizzo delle nuove tecnologie nelle sfide tecnologiche quotidiane.

Questi i dettagli di accesso al punto di facilitazione digitale: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Luogo: Primo piano del Palazzo di Città.