Cassano accoglie il turismo internazionale: in visita nelle Grotte, nel Centro Storico e nella Basilica Minore Cattedrale

Continua il percorso di promozione e valorizzazione del territorio avviato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, che oggi ha accolto un gruppo di turisti provenienti dalla Polonia, tutti appartenenti alla categoria professionale dei notai.

L’arrivo del gruppo è il risultato delle iniziative concordate tra il Comune di Cassano All’Ionio e i referenti di Rainbow Tours, con la preziosa mediazione di Angela Pagliaro di Viaggi Forte, nell’ambito di una strategia che punta a far conoscere le eccellenze del territorio cassanese e sibarita ai mercati internazionali.

I visitatori, nella giornata di ieri, hanno vissuto un’esperienza autentica e immersiva, iniziando il loro percorso dalle suggestive Grotte di Sant’Angelo per poi proseguire nel cuore del centro storico di Cassano All’Ionio. Qui hanno preso parte all’itinerario storico-culturale promosso dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione alla tradizionale Casa Cassanese e all’antica cantina “La Regina”, dove hanno potuto degustare prodotti tipici del territorio grazie all’impegno dell’Associazione Streata Majistra. La visita, curata dalla guida turistica e dipendente comunale Elena Ferrari, si è conclusa nella Basilica Minore Cattedrale e nel Museo dei Presepi, luoghi simbolo della storia, della fede e delle tradizioni locali.

Un’esperienza che conferma l’attrattività di un territorio capace di offrire molto più di una semplice vacanza: cultura, benessere, natura, tradizioni, enogastronomia e percorsi lenti che consentono di scoprire l’anima autentica della Calabria.

L’offerta turistica di Cassano e della Sibaritide aveva già conquistato l’interesse dei referenti polacchi, che hanno deciso di inserire sin da subito Cassano centro e Marina di Sibari, dove un altro gruppo era stato in visita domenica sera, tra le destinazioni promosse attraverso i propri canali dedicati ai turisti provenienti dalla Polonia e diretti in Calabria, in particolare presso il Villaggio Maritim di Villapiana.

«Accogliere visitatori provenienti da altri Paesi significa vedere riconosciuto il valore del lavoro che stiamo portando avanti per promuovere il nostro territorio – dichiara il sindaco Gianpaolo Iacobini –. Cassano All’Ionio possiede un patrimonio straordinario fatto di storia, cultura, tradizioni, paesaggi e ospitalità. La presenza di questo gruppo dalla Polonia rappresenta un importante segnale di apertura verso nuovi mercati turistici e conferma che la strada della valorizzazione delle nostre eccellenze è quella giusta. Continueremo a lavorare per costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo attraverso un turismo di qualità, sostenibile e capace di generare benefici per l’intera comunità».