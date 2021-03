Caso Vaccini, Tassone: “No a trasferimenti al buio, Longo si ravveda”

“La battaglia dei sindaci del Vibonese volta ad impedire un trasferimento ‘al buio’ dei vaccini verso altri territori è sacrosanta e va condotta fino in fondo per fare chiarezza. Sarò senza dubbio accanto ai cittadini che si vedono privati di un loro diritto senza sapere come e perché”.

Il consigliere regionale Luigi Tassone prende posizione rispetto alla richiesta del commissario alla Sanità Guido Longo di riacquisire i vaccini già in dotazione all’Asp di Vibo Valentia per inviarli nel Reggino e si dice pronto ad intraprendere iniziative volte a salvaguardare la tutela della salute in tutte le aree della Calabria.

“Non sarebbe uno scandalo – sostiene Tassone – adottare misure solidaristiche in momenti di difficoltà. Il punto è che questa operazione sta per essere effettuata senza indicazioni e senza spiegazioni. Noi consiglieri regionali non abbiamo contezza del Piano vaccinale per la Calabria e sentir parlare di dirottamenti non motivati desta preoccupazione”.

Date queste premesse, Tassone invita Longo a “rivedere questa scelta, per come sembrerebbe emergere in queste ultimissime ore”. “Se invece lo scenario che si era inizialmente profilato fosse confermato nella sostanza e, quindi, in caso di mancato ravvedimento”, Tassone sarà “pronto a chiedere al capogruppo del Pd ed agli altri consiglieri regionali del mio partito di incontrare il commissario e, se necessario, anche il ministro della Salute”.

“Anche la maggioranza – conclude – ha il dovere di vigilare e di intervenire, senza far finta di nulla e anzi voltandosi dall’altra parte”.