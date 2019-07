Caso seconda ambulanza all’ospedale di Serra, Tassone: “L’equipaggio sta per arrivare, basta strumentalizzazioni”

“Apprendo con stupore che ci sono state strumentalizzazioni politiche operate a seguite del non puntuale arrivo dell’ambulanza sul luogo in cui è caduta una signora, che avrebbe riportato la frattura del femore. Devo pertanto ribadire che, per come ha precisato il direttore generale reggente dell’Asp di Vibo Valentia Elisabetta Tripodi, che ringrazio per aver dato seguito a quanto promesso, in settimana arriverà l’equipaggio della seconda ambulanza”.

Ad affermarlo è il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, che puntualizza come “la reperibilità degli infermieri era già stata disposta” e che condanna “le azioni di sciacallaggio politico”.

“Dopo diversi anni – sostiene il primo cittadino – Serra San Bruno avrà una seconda ambulanza funzionante. Spiace davvero per quanto accaduto alla signora, alla quale auguriamo una pronta guarigione, ma non possiamo permettere che, a causa di un disagio ormai solo temporaneo, possa essere ribaltata una notizia positiva, che è quella della seconda ambulanza, con prese di posizioni politiche che non hanno certo l’obiettivo di fare l’interesse della città, ma quella di alimentare polemiche e tensioni per farle diventare permanenti. Dal canto nostro – conclude Tassone – continueremo ad impegnarci al massimo per far rispettare gli impegni ed agiremo per far valere il sacrosanto diritto alla tutela della salute”.