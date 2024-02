“Caso piste ciclabili”, presentato esposto in Procura

A seguito di una segnalazione con video del 31 ottobre da parte di Giuseppe Minnella relativa ad alcune evidenti anomalie relative alla pista ciclabile, nel tratto di parco Pentimele, in data 9 novembre abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti per poter meglio valutare, da cittadini e da partito politico, il reale stato dell´arte dalla fase di bando di finanziamento, progettazione, messa in opera ed agibilità”. A renderlo noto è Giuseppe Modafferi, Coordinatore regionale di Democrazia Sovrana e Popolare, il quale fa sapere, inoltre che: “Alla nostra richiesta, ad oggi nessuna risposta”.

Nonostante evidenti anomalie, segnalazioni continue di cittadini, provenienti da ogni quartiere coinvolto, le dichiarazioni del Sindaco a novembre sulla presa di coscienza della superficialità della gestione del progetto, ad oggi i lavori sono andati avanti e riteniamo ci siano evidenti anomalie sia sulla qualità dei lavori eseguiti, che sulla sicurezza ed agibilità della pista.

Per quanto sopra, abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica, invitando a verificare eventuali reati nelle varie fasi del processo, finanziamento, progettazione, messa in opera, agibilità, pagamenti”.

“Per fornire un quadro chiaro ai cittadini ed ai media sulle anomalie di tale opera, per la quale è prevista una spesa complessiva di 4,5 milioni di euro abbiamo organizzato u- annuncia Modafferi – una conferenza stampa per martedì 27 febbraio alle 10.30 presso il gazebo del Caffè Chapeau, sito sul Corso Matteotti, altezza via San Paolo.

Faranno un quadro sintetico della grave situazione e delle iniziative in corso:

• Giuseppe Modafferi, Coordinatore Calabria Democrazia Sovrana Popolare

• Giuseppe Minnella, Coordinatore Provinciale MSI Fiamma Tricolore

• Pietro Marcianò, Coordinamento Nous Per Reggio esperto in finanziamenti e PNRR

• Fabio Bensaja, cittadino/imprenditore

• Ingegner Antonio Iero, (tecnico) per illustrare aspetti dei lavori pubblici e sicurezza