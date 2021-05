“Caso Murales”, la Fiamma Tricolore ha denunciato l’Amministrazione Falcomatà

Nel pomeriggio di oggi i dirigenti del Movimento Sociale Fiamma Tricolore hanno denunciato alle forze dell’ordine l’operato dell’Amministrazione Falcomatà a seguito della “questione Murales”.

In un esposto dettagliato e corredato di tutta la documentazione necessaria i dirigenti Gioffrè e Minnella si sono oggi presentati alla stazione dei carabinieri del Viale Calabria dove hanno consegnato il tutto. Era stata proprio la Fiamma Tricolore a sollevare per prima il caso nella giornata del 23 aprile citando il costo esorbitante dei murales e subendo la risposta piccata dell’assessore Scopelliti che invitava a leggere le carte. Peccato che di quelle carte, ovvero la determina di attuazione, non vi è mai stata alcuna traccia come confermato dal dirigente Beatino al consigliere comunale Filomena Iatì il 26 aprile successivo.