“Caso concorso GOM”, Canale (Adesso parla Reggio) a testa bassa: “Questi ancora hanno il coraggio di far finta che sia tutto regolare?”

“La risposta dell’Amministrazione di Reggio Calabria alla vicenda sollevata da Giuseppe Minnella (Fiamma Tricolore) e da Giuseppe Modafferi (Ancora Italia) circa la vicenda del concorso al Grande Ospedale Metropolitano e alle liste di idoneità per le assunzioni comunali, è -a parere di Rosy Canale Di Tore (Adesso parlo io) – un chiaro autogol in puro stile politichese.

Legalità, trasparenza, integrità: slogan non più credibili, smentiti nella forma e nella sostanza da condotte, orientate più alla clientela anziché al bene comune, in linea con il Falcomatà style. Non si rinvengono documenti e dati sul cosiddetto ‘portale della trasparenza’, che dovrebbe mantenere pubblici tutti i documenti dopo la prima pubblicazione sull’Albo Pretorio.

“Il ‘Codice etico per la buona politica’, sebbene modificato per adattarlo alle esigenze di personale interesse di Falcomatà & Compagni di calcetto, è stato prima adottato – annota Canale – e poi violato nella sua essenza.

Ora spunta una girandola di presumibili assunzioni che sicuramente non finirà qui.

E questi ancora hanno il coraggio di far finta che sia tutto regolare, parlando di trasparenza e integrità?

Il Comune si riserva un’eventuale azione legale a tutela dell’immagine della stessa Amministrazione. Mandato che verrà affidato allo stesso ufficio legale che ha dimenticato la costituzione di parte civile del Comune nel processo ‘Miramare’. Come distinguere i somari dai mestatori? L’unica immagine infangata è quella della città, il cui sindaco condannato e sospeso, delegittimato in ogni modo continua a restare attaccato alla poltrona, alla faccia di ogni codice e regolamento.