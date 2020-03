Caso Chiaravalle, il Gruppo consiliare regionale del Pd: “Attenzione alta, c’è volontà di trasferire gli anziani”

Il Gruppo consiliare regionale del Pd sta seguendo “con attenzione quanto avviene ai pazienti della RSA di Chiaravalle: una classe dirigente responsabile si muove senza indugi e senza attendere i richiami di chicchessia. In particolare, i consiglieri Tassone e Notarangelo “si sono fatti carico di un interesse costante per la vicenda, attraverso una fitta interlocuzione con i soggetti preposti”.



“In base alle risultanze pervenute – spiega il Gruppo Pd – possiamo pertanto rilevare la volontà chiara di trasferimento degli ex degenti della Domus Aurea presso le idonee strutture ospedaliere, in maniera tale da fornire loro le adeguate cure e i sevizi di assistenza. Chiediamo, però, che il trasferimento avvenga immediatamente e, inoltre, riteniamo importante che vengano sottoposti a tampone tutti gli operatori sanitari della casa di cura nonché i loro familiari e soggetti venuti in prossimità di contatto. Un eventuale principio di focolaio va isolato e spento sul nascere. Il gruppo Pd – è la conclusione – si sta impegnando senza sosta in questo drammatico frangente e, attraverso puntuali proposte, sollecita quotidianamente il Governo regionale a programmazioni serie e azioni pronte”.