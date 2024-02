Caso antenna 5G a Dinami, la Giunta approva la Mappa comunale delle localizzazioni delle stazioni radio base

A seguito delle richieste della popolazione di rassicurazioni sul posizionamento di un’antenna 5G lontano dalla parte abitata della frazione Melicuccà di Dinami, la Giunta, guidata dal sindaco Nino Di Bella, ha provveduto ad approvare la Mappa comunale delle localizzazioni delle stazioni radio base, in cui sono individuate le installazioni esistenti ed i siti previsti per le nuove installazioni di stazioni radio. Nella deliberazione viene specificato che “allo scopo di tutelare la popolazione dai campi elettromagnetici, per ciascuna area di installazione dovranno essere condotte apposite simulazioni dei campi elettromagnetici generati dai nuovi impianti avvalendosi dell’Arpacal”.

La Mappa nasce dall’esigenza di “evitare la proliferazione e l’installazione selvaggia ed incontrollata di antenne ed apparati di trasmissione a nocumento della salute pubblica”.

Da precisare che l’installazione dell’antenna 5G era inizialmente prevista in un’area adiacente al campo di calcio (dove svolgono l’attività le scuole di calcio di ogni categoria) ed in prossimità del centro abitato ed, in particolare, di due edifici scolastici e di alloggi abitati da famiglie numerose. Da qui le proteste dei cittadini che hanno invocato un diverso posizionamento dell’antenna.