Casinò online: i dati del primo semestre del 2020

I dati relativi al settore del gioco d’azzardo online in Italia mostrano una crescita inarrestabile. Sono estremamente positivi i numeri del primo semestre del 2020, che ha portato il gioco online ad affermarsi ulteriormente nel nostro paese e che ha determinato un ulteriore aumento del divario tra il settore digitale e quello tradizionale.

È cresciuto il numero degli amanti del gioco d’azzardo che sono andati alla ricerca di una piattaforma online alla quale iscriversi, con l’obiettivo di trovare un casino in Italia che consentisse loro di giocare online in completa sicurezza, con la certezza che si trattasse di una piattaforma legale.

Primo semestre del 2020: analisi dei dati

L’analisi dei dati del primo semestre del 2020 può iniziare con un’analisi dei numeri relativi ai primi tre mesi di quest’anno, per poi fare una seconda valutazione al mese di giugno. Il mese di marzo 2020 è stato molto positivo se confrontato allo stesso periodo dello scorso anno: il fatturato dei casinò digitali è stato di 94 milioni di euro, con una crescita del 29.5%, mentre la crescita del fatturato del poker online è stata del 123%.

Per il mese di giugno 2020 i dati confermano la crescita del settore rispetto allo stesso periodo di dodici mesi fa. A giugno il fatturato complessivo del poker digitale è stato di 8 milioni di euro, fatturato quindi in crescita del 54.2% rispetto all’anno precedente. Se invece si fa riferimento all’intero semestre, il fatturato del poker online è stato di 73.9 milioni di euro, con una crescita del 76% rispetto al primo semestre del 2019.

È aumentata quindi la spesa media per singolo giocatore. Ogni anno vengono fatti degli studi per calcolare la spesa pro capite, differenziando anche per le singole regioni italiane. È interessante ad esempio leggere l’approfondimento sulla spesa media della famiglia calabrese per l’anno 2019, in attesa che alla fine dell’anno in corso arrivino i dati aggiornati per fare un confronto.

La crescita più elevata del poker rispetto agli altri giochi disponibili sulle piattaforme online non deve stupire. Questo gioco di carte negli ultimi anni ha attraversato un periodo difficile, caratterizzato da una crescita a rilento e nettamente inferiore rispetto a quella delle slot machine e delle roulette. Questo può spiegare come mai la crescita percentuale sia più marcata, perché appunto sui è partiti da una situazione peggiore rispetto ad altri giochi che avevano registrato crescite esponenziali già negli scorsi anni.

Perché l’azzardo online continua a crescere?

I motivi alla base della crescita di questo settore sono molteplici ed elencarli tutti richiederebbe un’analisi complessa ed approfondita. Sono due però i grandi vantaggi dei casinò telematici che è doveroso ricordare: il primo è la vasta scelta di giochi, che consente a ciascun iscritto di trovare online ciò di cui ha bisogno per divertirsi e per sfidare la sorte, mentre il secondo è la sicurezza del gioco digitale, garantita dal controllo periodico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che impone degli standard di sicurezza elevati, senza i quali le piattaforme online non possono ricevere l’autorizzazione e non possono offrire i loro servizi nel nostro paese.