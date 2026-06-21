Case della Comunità, i dubbi dell’Osservatorio “Città attiva”: “C’è il personale che dovrebbe lavorarci?”

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a partecipare al percorso formativo organizzato dall’Asp di Vibo Valentia per presentare le Case della Comunità. Ogni annuncio che va nella direzione del potenziamento dei servizi, riaccende in tutti noi la speranza di riuscire a colmare il vuoto assistenziale che caratterizza il nostro territorio e che rappresenta con estrema chiarezza, il fallimento delle politiche sanitarie attuate fino ad oggi, da tutti coloro che si sono succeduti in questi anni”.

L’Osservatorio civico “Città attiva” parte da questo punto ribadendo che “la fotografia è chiara a tutti: gli annunci, i proclami, le promesse, gli impegni, non sono mancati, ma alla fine, il deserto assistenziale vibonese non ha cambiato forma”.

“Nonostante i volti ed i nomi differenti di chi ha gestito l’Azienda in questi anni – sostiene l’Osservatorio – l’incapacità di costruire un modello efficiente ha rappresentato il comune denominatore, che ha impedito qualunque tipo di miglioramento. Per cui, in merito al nuovo modello del lavoro in equipe che è stato presentato e che dovrà caratterizzare le Case della Comunità, e dopo aver ascoltato il confronto con le realtà presenti in Emilia Romagna, ci teniamo a sottolineare che in quella Regione ogni anno ricevono 475 milioni in più rispetto alla Calabria, grazie ai criteri discriminatori che vengono adottati per ripartire il Fondo Sanitario Nazionale e che per garantire i servizi l’Emilia Romagna ha 11.520 addetti alla sanità e 1.260 posti letto in più rispetto alla Calabria e che sarebbe ora di finirla con queste partite truccate, da giocare ad armi impari”.

Da qui nasce una domanda: “ce la faremo a far funzionare le Case della Comunità?”. La risposta è semplice ma allo stesso tempo complicata: “dipende tutto dalla serietà con cui è stato realizzato il progetto, perché se la squadra di operai è completa ed è adeguata numericamente alla costruzione da realizzare, ce la faremo con certezza assoluta, se invece continueranno ad abbondare le parole ed i proclami, rispetto al numero del personale impiegato, il fallimento è assicurato. A tal proposito – aggiunge l’Osservatorio – ci teniamo a ricordare l’esperienza dei Consultori familiari, che in base alla popolazione devono essere 8 nella Provincia di Vibo, con 8 figure professionali in ognuno di essi, e precisamente: 1 ostetrica, 1 ginecologo, 1 psicologo, 1 infermiere, 1 personale amministrativo, 1 OSS, 1 neuropsicomotricista, 1 terapista della riabilitazione psichiatrica. Di quest’ultima figura, come per i terapisti occupazionali, ci teniamo a precisare che non ce n’è nessuna in tutta l’Asp di Vibo Valentia. Degli 8 Consultori previsti, ne risultano solo 3 attivi, ma nessuno dei 3 ha tutte le figure previste per legge. Ecco, questo è lo stato dell’arte!”.

La conclusione è speranzosa ma contiene un monito: “ci auguriamo che i registi di oggi, dimostrino di avere la capacità di attivare non solo le Case della Comunità, ma anche i Consultori Familiari che avremmo dovuto già avere sul territorio, perché per far funzionare le strutture non bastano le parole, ma servono personale e attrezzature”.