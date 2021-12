Case a rischio crollo: l’USB Calabria si mobilita coinvolgendo i sindaci

C’è un problema che pervade tutta la Calabria, ed è quello dell’enorme numero di case a rischio crollo sparse

nella nostra regione. Troppe volte ricordiamo questo problema dopo qualche disgrazia, o a ridosso di

qualche iniziativa d’emergenza per evitare il peggio. Ma troppo spesso poco si fa per prevenire rischi, le case

rimangono in balia degli agenti atmosferici, e così fino alla prossima emergenza.



La Calabria, purtroppo, registra il record negativo degli edifici residenziali in mediocre-pessimo stato di

conservazione: oltre un quinto delle case sono a rischio crollo, concentrate soprattutto nei vecchi centri

storici e nelle aree interne. Questi edifici non rappresentano solo un rischio per i passanti e per i veicoli, ma

spesso risultano essere contigui a case abitate che, nel caso di un eventuale crollo, potrebbero essere

danneggiate a loro volta.

Nei giorni scorsi, sollecitata da diverse segnalazioni provenienti da più territori, tutte per segnalare la presenza

di case pericolanti e pericolose per la cittadinanza, alcune addirittura del patrimonio di edilizia popolare, USB

ha scritto a tutti i sindaci dei Comuni calabresi per rimarcare il problema e chiedere se e quali iniziative i vari

Comuni stiano realizzando per prevenire e ridurre i danni.

È una prima azione per affrontare una problematica sui cui USB intende mantenere i riflettori puntati.