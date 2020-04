Casa di cura di Chiaravalle, Tassone e Notarangelo: “Santelli trovi una soluzione definitiva immediatamente”

“È passata un’altra giornata, ma rispetto alle rassicurazioni che abbiamo ricevuto ieri, nulla o quasi è cambiato per gli anziani della casa di cura Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Solo pochi pazienti sono stati trasferiti, gli altri rimangono in una estenuante attesa”.

I consiglieri regionali Luigi Tassone e Libero Notarangelo esprimono vicinanza per i pazienti ed i loro familiari, oltre che ai sindaci del comprensorio e chiamano in causa la presidente della Regione Jole Santelli che “deve dare risposte concrete immediate e non trincerarsi dietro silenzi o rinvii”. Per i due esponenti del Pd “quello che sta accadendo non è degno di un paese civile” e conferma che “la task force istituita dalla Regione non funziona o manca di un coordinamento. In ogni caso – sostengono – non si può continuare a tergiversare, ma occorre intervenire con rapidi per trovare una soluzione definitiva”.