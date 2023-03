Casa della comunità, il Comitato insiste: “Fuori dall’ospedale, dove e come farlo è compito delle Istituzioni competenti”

Il Comitato San Bruno” accoglie “con favore la seppur molto fredda e flebile, disponibilità” manifestata del sindaco Alfredo Barillari di “prendere in considerazione la proposta avanzata nei giorni scorsi dal Comitato sull’allocazione della Casa di comunità” rilevando però che la disponibilità è stata appresa “da articoli di giornale perché ancora non inviataci”.

Il Comitato, sulla base della missiva, ritiene di avere “tutte le motivazioni e, soprattutto, le argomentazioni di questo mondo per rispondere in maniera dettagliata alle farneticazioni del sindaco”, ma aggiunge che “l’argomento di cui si tratta (futuro della rete ospedaliera e della medicina territoriale di questo territorio) merita tutta la serietà necessaria”.

Il sodalizio afferma che “i cittadini e tutti coloro che leggono si possono rendere conto e notare la differenza su come il Comitato affronta l’argomento ed avanza proposte scrivendo a tutte le Autorità in causa e mettendo nero su bianco argomentazioni, numeri e soluzioni, mentre il sindaco Barillari risponde alla proposta scrivendo alle medesime Autorità e, invece di argomentare in maniera concreta e convincente su quanto proposto dal Comitato, si lancia in una sterile polemica nei confronti di esponenti del Comitato stesso”.

Il Comitato contesta l’approccio e la terminologia usata dal primo cittadino che agisce vestendo “i panni istituzionali” e precisa che “se avesse voluto polemizzare con il sindaco gli avrebbe ricordato quanto da lui stesso affermato nel mese di febbraio/marzo 2022 sul fatto che la Casa di comunità avrebbe riempito le stanze vuote dell’ospedale; gli avrebbe ricordato che durante la manifestazione svoltasi alla cittadella regionale il 16 dicembre dell’anno scorso ha fatto la sua passerella davanti ai microfoni delle varie televisioni e testate giornalistiche presenti ma ha disertato l’incontro tenutosi subito dopo con i vertici regionali dove si discuteva dell’allocazione della Casa di comunità; gli avrebbe rinfrescato la memoria sul fatto che fino all’ultimo Consiglio comunale aperto del gennaio scorso non aveva assunto alcuna posizione sulla problematica in questione e che nel corso dello stesso annunciava trionfalmente di avere trovato la soluzione con i vertici regionali sull’allocazione della Casa di comunità nello spazio circostante il nosocomio, ma di questa fantomatica soluzione ad oggi si sono perse le tracce; gli avrebbe ricordato che fino ad oggi non ha preso alcuna posizione sull’Atto aziendale; gli avrebbe ricordato che alcuni componenti del Comitato ancor prima della sua costituzione lo hanno esortato a mettersi a capo dello stesso”.

Quanto all’ultima conferenza dei sindaci convocata per discutere dell’Atto aziendale, il Comitato ricorda a Barillari che “la riunione probabilmente non era aperta al pubblico e, soprattutto, che nessuno (soprattutto lui) si è premurato di invitare il Comitato stesso a riunione”. Il Comitato pretende, in sostanza, “l’allocazione della Casa della comunità al di fuori dell’ospedale”, ritenendo che “dove e come farla non spetta al Comitato deciderlo”.