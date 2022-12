Casa della comunità e ospedale “San Bruno”, il Comitato propone un’assemblea popolare per informare i cittadini

Il Comitato civico “San Bruno” si è riunito per discutere sugli sviluppi della vicenda relativa all’allocazione della Casa della comunità al di fuori del presidio ospedaliero. “Prendendo spunto da quanto sostenuto dai dirigenti del Dipartimento Salute, i quali hanno manifestato la possibilità di prendere in considerazione un nuovo sito”, il Comitato ha ritenuto opportuno “attivarsi in questa direzione” ed ha invitato il sindaco di Serra San Bruno e tutti i sindaci del comprensorio a proporre “una soluzione alternativa”. Per il Comitato “l’ubicazione della Casa della comunità all’interno dell’ospedale possa rappresentare il preludio alla sua definitiva chiusura” e, pertanto, per il 28 dicembre ha indetto “un’assemblea popolare in piazza per sviscerare la problematica con i cittadini”.