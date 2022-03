Casa della Comunità, Condello: “L’offerta dei servizi si rafforza, ecco nuove risposte per la popolazione”

“La Casa della Comunità non deve essere vista come un potenziale pericolo, al contrario può rappresentare un’occasione importante per tutto il territorio”. È quanto è emerso nell’incontro promosso da Anci e Federsanità e che ha visto come protagonisti il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto e i presidenti della Conferenza dei sindaci.

L’evento ha avviato un Tavolo permanente che si pone lo scopo di rendere operativo un confronto stabile tra Regione ed Autonomie locali per rilevare i bisogni del territorio e predisporre le azioni più efficaci.

“Questa iniziativa – ha commentato il sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, presente in qualità di delegato della presidente della Conferenza dei sindaci vibonese – è stata utile per chiarire alcuni aspetti fondamentali e poco conosciuti. Innanzitutto, va precisato che le Case della Comunità vanno ad ampliare la gamma dei servizi a disposizione del cittadino e non certo ad intaccare il sacrosanto diritto alla tutela della salute. In secondo luogo, è stato specificato che esse devono necessariamente avere sede dentro strutture pubbliche”.

“Nel caso del comprensorio delle Serre – ha aggiunto – è stato scelto di posizionare la Casa della Comunità nei locali dell’ospedale ‘San Bruno’ che non sono utilizzati e che rispondono al requisito di essere struttura pubblica. Dunque, si va ad introdurre un servizio nuovo ed ulteriore laddove allo stato nulla è presente”.

Condello rileva infine che “è opportuno utilizzare queste risorse pubbliche per rafforzare l’offerta dei servizi a disposizione della popolazione. Sprecare queste risorse o rinunciare ad esse per immotivate paure recondite corrisponde a privare la comunità di parte delle risposte di cui ha bisogno. Argomento a parte – conclude – è la programmazione concernente il nosocomio, che deve prevedere un’opportuna implementazione. L’ospedale, infatti, è un presidio che va difeso, tutelato è rafforzato”.