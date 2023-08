Carta acquisti Inps, lettera inviata dal Comune di Reggio Calabria per il ritiro della tessera solidale

L’assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino comunica che i beneficiari inseriti in graduatoria, pubblicata sul portale istituzionale dell’Ente, ai quali non è stata ad oggi recapitata la lettera necessaria per recarsi agli uffici postali per la consegna della carta solidale “Dedicata a Te” dell’Inps, potranno ritirarla presso il front-office del settore welfare del Cedir corpo H ( piano terra, accanto asilo comunale) a partire da mercoledì 9 agosto.

Per il ritiro sarà necessario esibire un documento di riconoscimento o la delega al ritiro. Lo sportello sarà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì tra le 10 e le 12.