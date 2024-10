Carla Meduri e Beatrice Martino volano in Serie B

La notizia era già di dominio pubblico negli ambienti cestistici, considerando che sono già iniziate le competizioni precampionato, la Coppa di Lega e non solo.



L’Aleandre Basket, attraverso una nota ufficiale, comunica il tesseramento, da parte della Centro Basket Catanzaro, del playmaker Carla Meduri e dell’esterno Beatrice Martino.

Due promesse di grande talento, nate e cresciute in casa Aleandre.

Entrambe le giovani atlete, classe 2009, hanno già esordito e fatto canestro nel competitivo campionato di Serie B, alla corte di coach Danilo Chiarella.

Ora hanno l’opportunità di continuare un percorso ambizioso e competitivo, già segnato da finali nazionali del 3×3, di Interzona giovanili e di basket senior.

Vederle in campo in Serie B, a quindici anni, è per l’Aleandre un grande orgoglio.

L’obiettivo societario, di una società “piccola” ma dal cuore grande e dalla grande storia è raggiunto. Uno stimolo ulteriore a proseguire sulla stessa strada.

Carla Meduri e Beatrice Martino, accanto ai “viaggi cestistici” e agli impegni con il Ccb, continueranno ad allenarsi anche in riva allo Stretto, grazie al lavoro specifico de Player Development Coach, Giovanni Rugolo.