Caridi: “Il ritorno delle Circoscrizioni è un passo importante verso una città più vicina ai reggini”

Il consigliere comunale Caridi esprime soddisfazione per il percorso intrapreso verso il ripristino delle Circoscrizioni a Reggio Calabria, considerate uno strumento fondamentale per rafforzare il decentramento amministrativo e garantire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.



«Le Circoscrizioni – afferma Caridi – rappresentano un presidio democratico essenziale per Reggio Calabria. Consentono ai quartieri e ai territori di avere un punto di riferimento diretto, favorendo ascolto, confronto e una gestione più attenta delle esigenze locali. Dopo anni di assenza, il loro ritorno segna un passo importante verso una città più vicina ai cittadini».

Il consigliere sottolinea come il decentramento sia particolarmente rilevante in una città complessa e articolata come Reggio Calabria, dove il coinvolgimento dei territori è indispensabile per migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa.

Caridi rivolge infine un ringraziamento al Deputato Francesco Cannizzaro per l’attenzione istituzionale riservata al tema e per il contributo offerto nel sostenere il percorso di ripristino delle Circoscrizioni.