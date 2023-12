Carenza idrica, la minoranza: “Chiacchiere da Comune e Sorical, i pignoramenti sono reali”

“Siamo felici che dopo 3 giorni la telenovela relativa alla mancanza di acqua si sia risolta positivamente. Non fosse altro che al di là delle chiacchiere messe in piedi dal Comune e dalla stessa Sorical con note che a distanza di ore venivano da loro stessi smentite per dichiarare il contrario, come si può facilmente vedere dai post Facebook della stessa Sorical. provocando confusione tra i cittadini”.

È quanto affermano i consiglieri di minoranza Antonio Procopio, Luigi Tassone, Biagio Figliucci e Vito Regio che aggiungono: “quanto al sindaco e alla sua maggioranza, ci preme chiarire che i consiglieri di opposizione non si sono inventati assolutamente nulla in merito al pignoramento che Sorical ha fatto nei confronti del Comune. Infatti, pur aspettando che ci vengano consegnati gli atti ufficiali richiesti, sappiamo per certo che Sorical avrebbe bloccato una cifra al Comune pari a circa 178mila euro”. Gli esponenti di opposizione insistono e chiedono alla maggioranza “viste le promesse fatte in campagna elettorale, quando intende staccarsi da Sorical. Oppure – sostengono – ci smentiscano sul fatto che hanno già aderito alla nuova Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical), senza provare nemmeno ad opporsi al Tar. Ciò significa che al di là delle belle parole che continuano a praticare, continueremo ad essere legati a Sorical”. I consiglieri di minoranza invitano poi la controparte a “concentrarsi maggiormente rispetto ai tanti problemi che affliggono i cittadini e meno nel provare ad attaccare l’opposizione, anche perché dopo oltre tre anni di amministrazione si dovrebbero iniziare a fare bilanci su quanto fatto. Ma rispetto a questo – concludono – capiamo che sono in grande difficoltà considerando che di risultati se ne vedono ben pochi”.