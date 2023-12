Carenza idrica a Serra, Zaffino: “Corretta erogazione dell’acqua ripristinata, abbaglio dell’opposizione”

Problema tecnico e non relativo a pignoramenti conseguenti a mancati pagamenti. L’assessore Salvatore Zaffino fa luce sui motivi della carenza idrica riscontrata e negli ultimi giorni e risponde nella sostanza ai dubbi sollevati dalla minoranza. “Nella tarda mattinata odierna – spiega il componente dell’Esecutivo – è stato ripristinato il flusso dell’erogazione dell’acqua. Ciò è stato reso possibile grazie all’intervento dei tecnici Sorical che hanno provveduto a riequilibrare i serbatoi di località ‘Papararo’. Gli stessi tecnici, fin dalle prime ore del mattino, hanno effettuato un controllo lungo tutta la condotta che porta al serbatoio di Serra in cerca di eventuali perdite”. Gli interventi sono stati diversi: è stata infatti “sostituita la pompa al serbatoio di Guido e anche in questo caso la mandata è stata ripristinata in modo corretto”.

Zaffino replica dunque all’opposizione e spiega che “su quanto successo, nulla c’entra il fatto di avere rate in sospeso con Sorical, la cui cifra è di gran lunga inferiore rispetto al debito lasciato dalla scorsa Amministrazione nei confronti della stessa società”. Dopo aver ringraziato i tecnici comunali per l’impegno profuso, l’assessore libera una battuta: “l’acqua è stata ripristinata nonostante le banche fossero chiuse per festività”.