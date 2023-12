Carenza idrica a Serra, l’Amministrazione: “Perdita sulla rete Sorical, esclusa la diminuzione della portata”

L’Amministrazione comunale informa che “operai specializzati di Sorical sono alla ricerca di una perdita lungo il condotto che rifornisce il serbatoio ‘Papararo’; la perdita interessa la rete Sorical, al di fuori del circuito comunale. Una volta localizzata la perdita, si procederà ad intervenire con mezzi già inviati in zona per ripristinare la portata idrica nel minor tempo possibile”. Gli amministratori smentiscono l’ipotesi secondo cui la carenza idrica è l’effetto di una ipotetica diminuzione della portata di acqua derivante dai mancati pagamenti delle spettanze a Sorical e confermano invece che il problema concerne esclusivamente la rete Sorical.

Per fronteggiare i disagi nelle zone del paese attualmente sprovviste di acqua, sono stati attivati i canali della Protezione Civile per l’invio di autobotti. In caso di necessità occorre chiamare il numero 3249920645.